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У чукотского города Певека на ученика первого класса напала стая собак

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Стая бродячих собак напала на первоклассника недалеко от города Певека на Чукотке. Об этом 11 мая сообщил глава городского округа Иван Леюшкин.

По его словам, инцидент произошел еще 8 мая. Благодаря людям, которые стали случайными свидетелями происшествия, ребенок был незамедлительно доставлен в больницу.

«Мальчику была оказана вся необходимая первичная медицинская и психологическая помощь. В настоящее время ребенок продолжает лечение, чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает», — написал Леюшкин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ветеринарная станция проводит мероприятия по отлову стаи, однако пока сделать этого не удалось.

Леюшкин призвал всех родителей внимательно следить за детьми.

Кроме того, 10 мая СУ СК РФ по Чукотскому автономному округу началась доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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Ранее, 5 мая, сообщалось, что бездомная собака покусала несовершеннолетнего в Заводском районе Саратова.

До этого, 16 апреля, в Оренбурге стая бездомных собак напала на девятилетнего мальчика, который гулял недалеко от дома. Ребенок погиб на месте.

После трагедии депутаты Оренбургского законодательного собрания направили в Госдуму и Совет Федерации законодательную инициативу, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак. Госдума может принять соответствующий законопроект в первом чтении уже 16 мая.

Также на рассмотрение в региональное заксобрание внесены дополнения в закон, регламентирующий вопросы обращения с животными. Отредактировать планируется первый абзац ч. 2 ст. № 8. В закон добавят информацию о запрете выгула в общественных местах и раскроют понятие «общественное место».

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