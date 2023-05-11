В США отметили ускорение отказа от доллара в мире на фоне санкций

Антироссийские санкции не нанесли ожидаемого ущерба Москве, однако подтолкнули другие страны к отказу от доллара США. Об этом 10 мая заявил инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис в видео для YouTube-канала Red Pilled TV.

Он отметил, что позиции доллара на международной арене серьезно пошатнулись. Если раньше доля мировых валютных резервов в долларах сократилась на 16% за более чем 20-летний период, то в течение последнего года этот показатель упал еще на 8%.

По словам журналиста, тот факт, что страны отдают предпочтение альтернативным валютам для торговли, несет в себе опаснейшую угрозу для финансовой системы США.

Также Моррис добавил, что попытка сдержать РФ парадоксальным образом привела к разрушению украинской экономики. Он сослался на график роста ВВП двух государств, который показал стремительное снижение макроэкономических показателей Украины после введения рестрикций, при этом российский ВВП успел вернуться к досанкционным значениям.

До этого, 24 апреля, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что доллар перестает быть резервной валютой, поскольку, по его словам, расчеты в долларах стали опасны. Он отметил, что использование национальных денежных единиц является приоритетом для России, а другие страны перенимают этот опыт, поскольку не хотят сталкиваться с рестрикциями и заморозкой активов.

Двумя днями ранее издание Business Insider писало, что положение доллара как мировой резервной валюты ослабло в 10 раз быстрее по итогам 2022 года. По данным МВФ, влияние этой валюты в мире в виде основной резервной ослабевает, так как центробанки разных стран перераспределяют свои активы, переключаясь на юань, крону и южнокорейскую вону.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Соответствующее решение было принято 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.