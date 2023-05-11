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Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру

Президент США Джо Байден не смог найти выход со сцены после речи с угрозами всему миру
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден не смог самостоятельно покинуть сцену после выступления в Нью-Йорке, во время которого он пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в стране. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал PBS NewsHour в среду, 10 мая.

Зрители увидели, как американский лидер попрощался с залом, после чего развернулся и попытался найти выход. К нему поспешил помощник и показал, куда нужно идти.

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Ранее в этот день Байден заявил, что возможный дефолт в Соединенных Штатах Америки обернется проблемами для всего мира.

29 апреля в ходе выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме президент США пошутил про свой возраст, назвав себя мужчиной в самом расцвете сил.

До этого, 24 марта, Байден не смог найти выход со сцены после совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Это не единственный курьез, который произошел с Байденом во время его визита в Канаду. Так, в этот же день, 24 марта, выступая с речью в канадском парламенте, президент США оговорился и похвалил Китай вместо Канады. Американский лидер намеревался похвалить северного соседа за согласие принять еще 15 тыс. мигрантов в год из стран Латинской Америки взамен на согласие США поддержать Канаду в депортации тех, кого выявили как незаконно проникнувшего в страну. Вместо этого он выразил благодарность Китаю.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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