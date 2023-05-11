В Британии предсказали Украине возможную потерю ближайшего союзника

Украина может лишиться близкого союзника в Европе после выборов в Словакии. Об этом в среду, 10 мая, написал обозреватель британского журнала The Spectator Уильям Наттрасс.

«Есть одна партия, которая, видимо, достаточно сильна, чтобы возглавить правительство, и это плохая новость для Украины и ЕС. В опросах лидирует Левая популистская Социал-демократическая партия SMER, которую возглавляет бывший премьер-министр Роберт Фицо, самый неоднозначный политик Словакии и яростный критик политики Запада в отношении боевых действий на Украине», — указано в статье.



По словам автора, Фицо критикуют за риторику о возможном втягивании Словакии в конфликт в угоду США. Сторонники политика считают, что он транслирует позицию немалого числа жителей страны.



Обозреватель привел в пример результаты опроса в Словакии, согласно которым половина граждан желает победы России на Украине.

«Позиция Фицо, безусловно, отражает взгляды значительной части населения Словакии», — подчеркнул Наттрасс.

Журналист добавил, что Словакия — важный транзитный и ремонтный узел для поставок военной техники Запада на Украину. Кроме того, это государство также обладает влиянием в Евросоюзе в вопросах кризиса, связанного с избытком украинской сельскохозяйственной продукции.

Ранее, 3 мая, министр образования Словакии Ян Горецкий рассказал, что власти хотят сделать посещение школ украинскими детьми обязательным условием для получения пособий. По словам министра, многие дети из Украины, находясь в Словакии, продолжают дистанционное обучение в украинских школах. Однако есть вероятность, что они останутся в стране надолго или даже навсегда.



Накануне врио министра сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан заявил о недопустимых пестицидах в импортируемой с Украины пшенице, проходящей транзитом через территорию страны. Он добавил, что зерно можно сжечь, использовать на биогазовой станции или переработать в технических целях.



До этого, 24 апреля, спикер Национального совета Словакии Борис Коллар сообщил, что считает безответственным предоставление сейчас Украине надежды на присоединение к НАТО. При этом он подчеркнул, что не против вхождения Украины в военный блок, но это должно произойти в мирное время.