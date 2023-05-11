Трамп заявил о намерении помиловать участников беспорядков у Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп 10 мая заявил, что намерен помиловать многих из осужденных участников штурма Капитолия в случае победы на выборах в 2024 году.

По словам экс-главы Белого года, участники беспорядков «живут в аду». Между тем сейчас невозможно провести для них честный суд ни в Нью-Йорке, ни в Вашингтоне.

«Я намерен помиловать многих из них… это будет значительная их часть», — сказал он в ответ на вопрос журналиста телеканала CNN.

Кроме того, Трамп выразил надежду на проведение в следующем году честных выборов. Он возмутился форматом досрочного голосования по почте и отметил, что в 2020 году результаты выборов, согласно которым победил Джо Байден, были фальсифицированы.

Ранее, 9 мая, суд присяжных Манхэттена признал виновным Трампа в домогательствах к писательнице и журналистке Джин Кэрролл. Присяжные пришли к выводу, что домогательства происходили весной 1996 года, однако политик не совершал изнасилования, в котором его первоначально обвинили.

При этом, по мнению политолога-американиста Малека Дудакова, цель демократов — навесить на Трампа ярлык насильника и усложнить для него задачу победы на выборах главы государства в 2024 году, не достигнута. Судебные проблемы привели к тому, что рейтинги Трампа подросли, он стал очевидным фаворитом на республиканских праймериз, добавил эксперт.

6 января 2021 года сторонники 45-го президента США ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу демократ Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Как стало известно 6 мая 2023 года, суд решил приговорить к 14 годам тюремного заключения гражданина Америки Питера Шварца, который в 2021 году во время штурма Капитолия использовал перцовый баллончик.

Кроме того, 4 мая были признаны виновными по делу о штурме Капитолия четверо участников ультраправой неофашистской мужской организации Proud Boys, в том числе их бывший лидер Энрике Таррио. СМИ сообщали, что только по обвинению в заговоре участникам Proud Boys может грозить до 50 лет лишения свободы. При этом они были признаны виновными и в других преступлениях.

23 апреля телеканал NBC сообщил, что 68% республиканцев продолжают поддерживать предыдущего президента США Дональда Трампа. При этом против переизбрания Байдена выступило 70% респондентов. Причиной этого чаще всего называют состояние здоровья нынешнего главы государства.

До этого, в марте, Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после переизбрания в 2024 году. Об этом он сообщил в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Айова. По его словам, угроза глобального конфликта реальна.

Выборы президента США планируется провести в ноябре 2024 года.