Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп заявил о намерении помиловать участников беспорядков у Капитолия
Мир
В НАТО призвали страны альянса готовиться к возможному конфликту
Мир
FT назвала маловероятной встречу главы Пентагона и министра обороны КНР
Армия
Песков сообщил об изучении Россией западного вооружения в ходе СВО
Наука и техника
«Роскосмос» заявил о сотрудничестве с РАН для доставки грунта с Венеры
Мир
Экоактивисты в Вене преградили дорогу скорой помощи
Мир
В Грузии объяснили нежелание вводить антироссийские санкции
Мир
РФ насытит пограничную зону с Финляндией системами ПВО
Мир
На Украине предупредили ЕС о войне в случае прекращения поставок ВСУ
Мир
Куратор терактов в Белоруссии оказался участником протестов 2020 года
Общество
ФССП расширят доступ к кредитным историям россиян
Общество
По программе субсидирования найма на работу устроились 13 тыс. россиян
Спорт
«Интер» обыграл «Милан» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Сюжет:

В НАТО призвали страны альянса готовиться к возможному конфликту

Глава военкомитета НАТО заявил, что альянс должен быть готов к конфликту в любой момент
0
Фото: REUTERS/Johanna Geron/File Photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Североатлантический альянс должен быть готов к возможному конфликту и предпринимать больше шагов к усилению обороны, заявил 10 мая глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может постучаться и в наши двери в любой момент», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания комитета на уровне начальников генштабов.

Бауэр отметил, что военные службы НАТО следят за действиями России. По его словам, Североатлантическому альянсу удалось добиться самого серьезного усиления со времен холодной войны, но эта работа еще не завершена.

Карантин мира: Швеция не будет размещать ядерное оружие после вступления в НАТО
Как ожидаемая интеграция королевства в блок скажется на европейской безопасности

Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в европейских странах развернется масштабная война в случае прекращения поставок оружия украинской армии. Тогда в Европе резко вырастет число терактов, обыденный уклад жизни местного населения резко нарушится.

Накануне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не примет в свои ряды страны Азии. Он добавил, что Евросоюз (ЕС) не сможет защитить Европу без Североатлантического альянса.

В марте сообщалось, что власти Литвы и Германии договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО дополнительными системами противовоздушной обороны и истребителями.

Еще в начале 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) благодаря технике и методикам НАТО фактически стали армией военного альянса.

Эксперт считает, что после завершения конфликта континент разделится на два вооруженных лагеря — Россия и Белоруссия с одной стороны, Североатлантический альянс — с другой. При этом Украина, по его словам, не будет нужна ни России, ни НАТО.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023