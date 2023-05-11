В НАТО призвали страны альянса готовиться к возможному конфликту

Североатлантический альянс должен быть готов к возможному конфликту и предпринимать больше шагов к усилению обороны, заявил 10 мая глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может постучаться и в наши двери в любой момент», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания комитета на уровне начальников генштабов.

Бауэр отметил, что военные службы НАТО следят за действиями России. По его словам, Североатлантическому альянсу удалось добиться самого серьезного усиления со времен холодной войны, но эта работа еще не завершена.

Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в европейских странах развернется масштабная война в случае прекращения поставок оружия украинской армии. Тогда в Европе резко вырастет число терактов, обыденный уклад жизни местного населения резко нарушится.

Накануне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не примет в свои ряды страны Азии. Он добавил, что Евросоюз (ЕС) не сможет защитить Европу без Североатлантического альянса.

В марте сообщалось, что власти Литвы и Германии договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО дополнительными системами противовоздушной обороны и истребителями.

Еще в начале 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) благодаря технике и методикам НАТО фактически стали армией военного альянса.

Эксперт считает, что после завершения конфликта континент разделится на два вооруженных лагеря — Россия и Белоруссия с одной стороны, Североатлантический альянс — с другой. При этом Украина, по его словам, не будет нужна ни России, ни НАТО.