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Врач-невролог назвала многозадачность возможным признаком СДВГ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Привычка отвлекаться и не доводить начатое до конца может быть признаком синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом в среду, 10 мая, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, врач-невролог и эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, этот синдром является психоневрологическим расстройством, а не особенностью характера.

«СДВГ связан с неоптимальной работой отделов мозга, которые отвечают за планирование, самоорганизацию и контроль поведения. В результате, человек неспособен удерживать фокус внимания на деталях, отвлекается во время лекций, чтения, просмотра фильмов. И даже разговор ему сложно поддерживать долго», — сообщила врач.

Демьяновская заявила, что СДВГ не дает справиться даже с одной задачей. Врач пояснила, что люди с таким синдромом быстро переключаются между разными процессами, но ни в один не могут вникнуть полностью.

Невролог считает, что таким людям сложнее всего дается скучная и кропотливая работа: они не любят готовить отчеты, читать длинные тексты. Кроме того, они могут постоянно терять личные вещи и опаздывать на работу. Врач порекомендовала людям со СДВГ составлять списки дел и четко планировать свой день.

Она также отметила, что многозадачность может мешать не только людям с этим расстройством.

«Мозг человека так устроен, что вникнуть сразу в несколько задач ему трудно. В кратковременной памяти может храниться ограниченный объем информации. Так что большинство людей по-настоящему внимательно могут концентрироваться только на двух делах одновременно, а другие задачи затрагивают, что называется, «по верхам», — объяснила Демьяновская.

Она привела в пример водителей, которые разговаривают по телефону во время управления автомобилем. По статистике они попадают в ДТП даже чаще, чем водители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Однако, по словам Демьяновской, есть люди, которые могут качественно делать сразу три дела, но таких лишь 2,5%.

«Секрет успеха сверхзадачников в объединении задач, которые требуют разных усилий. Например, для одного дела нужно приложить максимум умственных усилий, а два других можно сделать «на автомате». Тогда ресурсов хватит на все и получится сделать больше», — заключила врач.

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Ранее, 1 марта, профессор Леонид Чутко сообщил, что главным симптомом СДВГ является невнимательность, а не чрезмерная активность.

Он отметил, что существует несколько типов СДВГ и в некоторых случаях гиперактивность вообще не проявляется. При этом проблемы с внимательностью и сосредоточением присущи всем типам этого заболевания.

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