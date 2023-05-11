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Экс-агент MI6 заявил о развороте ситуации для ВСУ на 180 градусов

Бывший агент MI6 Крук заявил, что ситуация на фронте развернулась на 180 градусов для ВСУ
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Фото: REUTERS/Stringer
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уступают российской армии в обеспечении, что ставит под сомнение эффективность возможного контрнаступления. Об этом во вторник, 9 мая, заявил бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Ситуация развернулась на 180 градусов. <…> Украине не хватает боеприпасов и артиллерийских орудий, а у РФ налажена масштабная система материально-технического снабжения, промышленная мощь и поставки», — сообщил экс-разведчик.

Крук считает, что ВСУ подготовили 50 тыс. военных, в то время как у российской армии их «во много раз больше». По его мнению, факты говорят о том, что Киев не готов к нанесению существенного контрудара.

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Между тем 10 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил еще одного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, контрнаступление может стать последним, если его результатом станет освобождение районов, сейчас занятых российскими бойцами. Он считает, что если освобождения не произойдет, тогда украинские войска должны будут готовиться к следующему контрнаступлению.

В этот же день экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что при контрнаступлении ВСУ потеряют сотни тысяч военных. По мнению Соскина, планируемое Украиной контрнаступление не станет успешным.

Тогда же министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли выразил мнение, что возможное контрнаступление украинской армии может не решить исход конфликта. По его словам, один из вариантов — Киев не совершит «быстрый и решающий прорыв», Западу стоит иметь это в виду.

Генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу отметил, что Киев не располагает средствами для организации полномасштабного наступления.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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