Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 мая

Облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь и до 20 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в четверг, 11 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +5.

В Московской области днем ожидается от +16 до +21 градусов, ночью похолодает до +2.

Днем прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 2–7 м/c, ночью — северо-западный, его скорость также составит 2–7 м/c.

Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба.

Ранее, 7 мая, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в начале недели в столице будут ночные заморозки, а к концу ожидается до 22 градусов тепла.

До этого, 5 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части России ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль. При этом он отметил, что температура в этой части России прогнозируется около и выше нормы.