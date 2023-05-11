Академик Лео Бокерия рассказал об импортозамещении в медицине

Несмотря на санкции и логистические сложности в поставке оборудования кардиохирурги продолжают проводить полный спектр операций, рассказал в интервью «Известиям» главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава, президент «Лиги здоровья нации», академик Лео Бокерия.

«Появилось очень много отечественного продукта: заплаты, которые мы ставим внутри сердца, клапаны и других. Фактически сегодня всё есть, замещение полное. Другое дело, что мы иногда недовольны существующим рядом медизделий. Например, хотим, чтобы появились клапаны для совсем маленьких детей. Сейчас выход из ситуации — это паллиативная операция младенцу, чтобы он спокойно прожил три–пять лет, а потом уже выполняется радикальная операция», — пояснил академик.

Он отметил, что в наши дни сердечно-сосудистая хирургия имеет в своем распоряжении действительно огромный набор пособий, операций, препаратов, которые способны частично замещать друг друга.

«И, конечно, у нас накоплен огромный опыт, которым мы обмениваемся и с зарубежными коллегами, и между собой», — добавил Лео Бокерия.

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