В Грузии объяснили нежелание вводить антироссийские санкции

В Тбилиси отказались поддержать антироссийские рестрикции из-за высоких рисков для экономики. Об этом в среду, 10 мая, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«Введением санкций против России, мы, в действительности, введем санкции против собственной страны и народа <...> Если в прошлом году у нас был экономический рост более 10%, то было бы минимум 10-процентное падение», — сказал он в эфире телеканала IMEDI.

Более того, по словам Кобахидзе, это лишь нижняя граница предполагаемого ущерба: согласно пессимистичному прогнозу, ВВП мог упасть и на 18%.

Ранее, 2 мая, мэр Тбилиси Каха Каладзе сравнил санкции против РФ с харакири для Грузии. Также он раскритиковал предложения открыть второй фронт и подчеркнул, что главными ценностями сегодняшнего дня остаются мир, стабильность и экономическое развитие.

10 марта администрация США и представители ЕС расширили меры для пресечения нарушений антироссийских санкций. Новые совместные меры нацелены на дополнительные субъекты из третьих стран по всему миру. Стороны условились продолжать совместную работу по усилению экономических ограничений.

25 февраля Евросоюз принял 10-й пакет антироссийских санкций. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо, а также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.