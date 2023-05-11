Куратор терактов в Белоруссии оказался участником протестов 2020 года

Предполагаемый организатор подготовки терактов в Белоруссии принимал участие в протестах 2020 года. Об этом 10 мая сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ) республики.

В курировании террористической организации подозревают 23-летнего Валерия Водина, который выполнял задание главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Исполнителями должны были стать его знакомые, которым передали замаскированную под бытовые приборы взрывчатку. В настоящий момент молодой человек находится в Киеве.

«Он (Водин) активно участвовал в массовых беспорядках, был ярым сторонником «перемен». А дальше жизни в Беларуси для себя не нашел», — говорится в документальном фильме ОНТ.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела.

Также в среду сообщалось, что правоохранители задержали Викторию Волчек, близкую подругу Водина, а также студентку Анну Савочкину и зубного техника Андрея Григорьева. Все они признали вину и теперь сотрудничают со следствием.

Накануне председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель рассказал о пресечении попыток совершения терактов в преддверии 9 Мая на территории республики. Он сказал, что диверсии планировались с целью «всколыхнуть ситуацию». Глава государства был поставлен в известность.

До этого, 2 мая, Тертель сообщал о готовящихся акциях по дестабилизации ситуации в стране. Глава КГБ подчеркивал тогда, что «спонсоры» участников подрывной деятельности не дают возможности другого выхода для тех, кто уже попал в их зависимость.