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Рогов сообщил о детонации боеприпасов ВСУ и пожаре в Запорожье

Рогов: в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья детонировали боеприпасы, начался пожар
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Фото: t.me/vrogov
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В пригороде подконтрольного киевскому режиму Запорожья сдетонировали боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате начался пожар. Об этом сообщил 10 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Взрывы, которые были слышны во временно оккупированном нацистами городе Запорожье, прозвучали в ближайшем пригороде областного центра. В результате попадания начались пожар и детонация боеприпасов боевиков ВСУ», — написал он в своем Telegram-канале.

В огненном кольце: в городах Украины прогремели взрывы
В Киеве работает воздушная тревога, в Харькове, Львове и Тернополе — частичный блэкаут

Ранее в этот день украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в регионе. Она продлилась примерно полчаса.

Как сообщил глава областной военной администрации Николай Лукашук, промышленное предприятие и газопровод повреждены в Никополе Днепропетровской области на Украине.

Накануне, 9 мая, украинский телеканал ТСН сообщил, что в Киеве и Киевской области рано утром были слышны взрывы.

Кроме того, в Сумской и Черниговской областях Украины прозвучали взрывы. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в этих областях была объявлена воздушная тревога.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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