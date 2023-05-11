Рогов сообщил о детонации боеприпасов ВСУ и пожаре в Запорожье
В пригороде подконтрольного киевскому режиму Запорожья сдетонировали боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате начался пожар. Об этом сообщил 10 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Взрывы, которые были слышны во временно оккупированном нацистами городе Запорожье, прозвучали в ближайшем пригороде областного центра. В результате попадания начались пожар и детонация боеприпасов боевиков ВСУ», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в регионе. Она продлилась примерно полчаса.
Как сообщил глава областной военной администрации Николай Лукашук, промышленное предприятие и газопровод повреждены в Никополе Днепропетровской области на Украине.
Накануне, 9 мая, украинский телеканал ТСН сообщил, что в Киеве и Киевской области рано утром были слышны взрывы.
Кроме того, в Сумской и Черниговской областях Украины прозвучали взрывы. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в этих областях была объявлена воздушная тревога.
Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.