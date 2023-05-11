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По программе субсидирования найма на работу устроились 13 тыс. россиян

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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С начала этого года по программе субсидирования найма российские компании приняли на работу 13 тыс. человек, из них 12,4 тыс. — молодые специалисты, сообщили «Известиям» в Минтруде. От общего количества рабочих мест больше всего пришлось на слесарей, врачей, бухгалтеров, поваров, трактористов и разнорабочих, отметили в ведомстве.

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Например, субсидии могут получить компании за найм молодежи до 30 лет. Размер выплат за одного работника равен трем минимальным размерам оплаты труда (МРОТ), увеличенным на районный коэффициент и сумму страховых взносов (минимум — 48,7 тыс. рублей).

Льгота наиболее актуальна для малого бизнеса из-за его уязвимости в кризисы, считает главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина.

При этом крупные корпорации не так заинтересованы в получении субсидий, так как у них есть договоренности с вузами, а подбор кадров начинается еще на стадии стажировки, пояснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

За прошлый год в рамках механизма компании наняли 26,3 тыс. человек, из них 24,3 тыс. — молодежь. На конец I квартала 2023-го на регистрационном учете в центрах занятости состояло около 109 тыс. соискателей до 30 лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Берешь молодежь: по программе субсидирования найма на работу устроились 13 тыс. россиян

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