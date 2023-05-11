Вильфанд спрогнозировал дожди и холод на юге России и в Сибири

Температура ниже климатической нормы ожидается в Сибири в ближайшие дни, а на юге России пройдут грозы и дожди. Об этом в среду, 10 мая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Краснодарском крае прогнозируется сильный дождь в ближайшие дни, в горах с мокрым снегом. В Адыгее и Калмыкии тоже будет сильный грозовой дождь. Они также пройдут в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне и других республиках Северного Кавказа», — рассказал он.



Метеоролог заявил, что в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму температура в ближайшие дни будет на 2 градуса ниже нормы, что прохладнее чем в Москве.

Кроме того, Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду в Западной Сибири. Так, по его словам, начиная с субботы, температура в Омской и Новосибирской областях будет ниже нормы на 4 градуса, а на юге Красноярского края — на 6 градусов.

Ранее, 5 мая, Вильфанд заявил, что лето в европейской части России ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль.