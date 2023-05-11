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Диетолог рассказала о способах похудения после майских праздников

Диетолог Давыдова: чтобы похудеть после майских праздников, нужно есть на 300 ккал меньше
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Фото: Global Look Press/carlos sanchez
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Набранный за майские праздники лишний вес можно легко сбросить, если следовать нескольким правилам. Об этом в среду, 10 мая, сообщила диетолог, нутрициолог Александра Давыдова в беседе с изданием «Клопс».

По ее словам, за четыре дня физически невозможно набрать много жировой ткани. Вероятнее всего в организме остается лишняя вода, отечность и небольшое количество жира.

«Если человек переедал, ему нужно сократить количество потребляемой пищи. Еду можно также облегчить. Употребляете много углеводной и жареной пищи? Количество вредного нужно подсократить и заменить на белок, овощи», — рассказала диетолог.

Давыдова отметила, что с наступлением весны сокращение рациона не отразится на самочувствии. Она считает, что возникшее чувство легкости будет переноситься более комфортно.

Если человек переедал четыре дня, то на 4–7 дней следует ограничить калорийность примерно на 300 калорий, чтобы вернуть привычный вес, добавила нутрициолог. Кроме того, ускорить обмен веществ поможет питьевой режим.

Давыдова также посоветовала не злоупотреблять алкоголем и сладостями.

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Ранее, 7 мая, диетолог и гастроэнтеролог Олег Лысенко рассказал о способах похудения на даче. По его словам, во время работ на даче сжигается до нескольких сотен калорий в час.

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