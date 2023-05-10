Строительные леса обрушились в Москве у станции МЦД «Кунцевская»
Строительные леса обрушились в Москве недалеко от станции МЦД «Кунцевская». Об этом в среду, 10 мая, сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС.
Конструкция обрушилась на улице Алексея Свиридова около дома № 24 во время проведения строительных работ.
Экстренные службы устраняют последствия инцидента. График движения поездов не изменился.
По данным «Известий», в результате инцидента пострадал один человек. Его передали бригаде скорой помощи.
Ранее, 8 мая, игровая конструкция обрушилась 8 мая в петербургском Парке Победы. Из всех находившихся в момент происшествия детей пострадали мальчик 9 лет и девочка 11 лет. При этом девочку госпитализировали, а мальчика отпустили домой после осмотра врачей.