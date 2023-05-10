Песков назвал Украину спонсором терроризма из-за атаки на Кремль

Совершив атаки на Кремль, Украина фактически приравняла себя к государствам – спонсорам терроризма. Об этом 10 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналистке Даринке Петрович для телеканала ATV.

Он также указал, что атаку украинских беспилотников на Кремль можно воспринимать как попытку теракта против российского лидера Владимира Путина.

«Это совершенно возмутительно и неприемлемая террористическая активность государства. Мы считаем, что Украина таким образом фактически приравнивает себя к государствам – спонсорам терроризма. Даже не юридически, а де-факто, фактически», — отметил Песков.

Также пресс-секретарь Путина заявил, что после атаки украинской стороны в Кремле обеспечены все необходимые меры безопасности. Он подчеркнул, что Москва отметит на действия Киева «так и тогда, как и когда мы посчитаем целесообразным».

Попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции Путина была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Власти Москвы также в этот день запретили полеты беспилотных летательных аппаратов в городе, за исключением тех, которые используются по решению органов государственной власти, чтобы не затруднять работу правоохранительных органов.

На следующий день, 4 мая, посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов отметил, что российская сторона ответит на украинскую атаку беспилотников на Кремль, когда сочтет это необходимым. Он добавил, что преступления режима украинского президента Владимира Зеленского говорят о том, что у противников РФ «нет никакого желания искать мир и спасти тысячи жизней простых украинцев».

5 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал атаку вражеским актом и выразил уверенность в том, что она не могла быть осуществлена Киевом без указания из Вашингтона. Он также сообщил, что ряд его коллег по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе глава МИД Пакистана Билавалом Бхутто-Зардари, осудили теракт с дронами против Кремля.