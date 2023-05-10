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Президент Грузии назвала неприемлемой отмену Россией визового режима для грузин

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили 10 мая назвала неприемлемой отмену Москвой визового режима для грузин.

«Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима недопустимы, пока Россия продолжает <спецоперацию по защите Донбасса>», — написала она в своем Twitter.

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Кроме того, Зурабишвили призвала правительство страны установить трехмесячный визовый режим для россиян. Она отметила, что необходимо обозначить свою позицию, публично встретиться с Советом безопасности и обсудить введение трехмесячных виз, что «необходимо, даже с учетом внутренних вызовов».

Ранее в этот день был опубликован указ российского президента Владимира Путина, согласно которому РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другой указ снимает запрет для авиакомпаний России на полеты в страну и продажи туров. Авиакомпании РФ будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю.

Также 10 мая вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, первые рейсы из России в Грузию могут запустить до конца месяца.

Грузия в 2012 году ввела в одностороннем порядке безвизовый режим для россиян.

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