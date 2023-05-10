Додон указал на заинтересованность Кишинева в срыве выборов в Гагаузии

Молдавские власти заинтересованы в срыве выборов в Гагаузии. Об этом заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон в среду, 10 мая.

Первый тур выборов главы Гагаузской автономии состоялся 30 апреля. По итогам голосования во второй тур вышли Евгения Гуцул от партии «Шор» и Григорий Узун от Партии социалистов. При этом пресс-служба партии «Шор» сообщала об обысках и задержании руководителей и членов избирательного штаба ее кандидата из-за подозрений в подкупе избирателей.

По мнению Додона, действующее руководство Гагаузии и власти Молдавии могут иметь общие интересы, поэтому он не исключает срыва предстоящего второго тура голосования.

«То, что делают центральные власти в Гагаузии, недопустимо. Прессинг и обыски — это неправильно для правового государства. Через несколько дней будет второй тур. Я думаю, что нынешние власти не заинтересованы в том, чтобы эти выборы состоялись. В этом не заинтересован ни Кишинев, ни действующая власть в Гагаузии», — написал экс-президент Молдавии в свое аккаунте в соцсетях.

Додон также отметил, что в случае отмены выборов действующая глава автономии Гагаузии Ирина Влах сможет оставаться на своем посту еще полгода. При этом он выразил надежду на то, что выборы все-таки состоятся.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Гагаузии 30 апреля объявила первый тут выборов главы Гагаузии состоявшимся. Явка составила 57,8% при необходимом пороге в 50%.

При этом российские наблюдатели на выборы допущены не были. Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что таким образом Кишинев проявил недружественный подход к Москве. Она указала на то, что ранее российские наблюдатели принимали участие в наблюдении за процессом выбора главы Гагаузии, но в этот раз России было отказано.

Захарова подчеркнула также, что в Москве ожидают проведения второго тура выборов главы региона.

Ранее в том же месяце молдавский политолог Александр Кориненко рассказал «Известиям», что все зарегистрированные кандидаты на этих выборах декларируют пророссийский вектор, но победа удобного для Кишинева политика всё равно возможна.