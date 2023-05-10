Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении газопровода

Промышленное предприятие и газопровод повреждены в Никополе Днепропетровской области на Украине. Об этом в среду, 10 мая, сообщил глава областной военной администрации Николай Лукашук.

«Повреждено промышленное предприятие <...>, газопровод», — написал Лукашук в своем Telegram-канале.

В ночь на среду украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в регионе, которая продлилась примерно полчаса.

Накануне взрывы произошли на территориях Сумской и Черниговской областей. В течение 20 минут работала сирена воздушной тревоги.

Также 9 мая украинский телеканал ТСН сообщил, что в Киеве и Киевской области были слышны взрывы рано утром.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.