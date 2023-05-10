Один человек погиб и восемь пострадали в массовом ДТП под Тулой
В результате дорожно-транспортного происшествия в Щекинском районе Тульской области с участием пяти автомобилей один человек погиб, еще восемь пострадали. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону в среду, 10 мая.
Массовое ДТП произошло на трассе М-2 «Крым». Уточняется, что среди пострадавших двое детей.
По предварительным данным, погибшим оказался водитель одного из автомобилей, мужчина 2000 года рождения.
Ранее, 7 мая, три человека пострадали в результате столкновения пяти автомобилей на 238-м километре Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Москве. ДТП произошло в районе поселения Краснопахорское в Троицком административном округе столицы.