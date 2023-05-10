В Румынии тысячи учителей вышли на акцию протеста
Более 10 тыс. учителей вышли на акцию протеста в Бухаресте. Румынские педагоги требуют от правительства соблюдения своих трудовых прав и проведения реформы. Учителя недовольны низкой зарплатой и в целом финансированием системы образования, передает телеканал «Известия». 22 мая ожидается голосование профсоюзов по всеобщей забастовке.
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