Реклама
Прямой эфир
Мир
В США назвали способ для Зеленского сохранить свою репутацию
Мир
В Белом доме анонсировали ежедневные встречи с конгрессом по недопущению дефолта
Авто
Активисты сорвали конференцию Volkswagen с помощью торта
Мир
Воздушная тревога объявлена в районе Тель-Авива второй раз за день
Общество
В МЧС сообщили о ликвидации крупных пожаров в трех регионах Урала
Мир
Военный комитет НАТО указал на отсутствие обсуждения поставок самолетов Киеву
Общество
В Ассоциации медсестер разъяснили инициативу о передаче им обязанностей врачей
Мир
СМИ сообщили о планах Чехии передать Украине два комплекса ПВО «Куб»
Политика
Вызванному в МИД РФ поверенному в делах Польши вручена нота протеста
Общество
Экс-генерал Сугробов попросил об УДО
Мир
Найдены очередные доказательства о причастности семьи Байдена к финансовым преступлениям
Экономика
Стоимость газа в Европе опустилась ниже $400 за тысячу кубометров
Мир
Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Тонга

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья королевства Тонга, расположенного в южной части Тихого океана, сообщается 10 мая на сайте Геологической службы США.

Землетрясение произошло в 19.02 (мск) примерно в 619 км к югу от столицы Тонга — города Нукуалофа с населением около 22 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 210 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Без малейших колебаний: как россиян спасут от землетрясения
В России создают программу расселения несейсмоустойчивого жилья

Ранее в этот же день в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2. Землетрясение произошло на глубине 22 км. Эпицентр залегал на территории Елизовского района в 15 км северо-восточнее Петропавловск-Камчатского. Жертв и разрушений не было.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023