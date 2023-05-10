Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Тонга
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья королевства Тонга, расположенного в южной части Тихого океана, сообщается 10 мая на сайте Геологической службы США.
Землетрясение произошло в 19.02 (мск) примерно в 619 км к югу от столицы Тонга — города Нукуалофа с населением около 22 тыс. человек.
Очаг залегал на глубине 210 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее в этот же день в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2. Землетрясение произошло на глубине 22 км. Эпицентр залегал на территории Елизовского района в 15 км северо-восточнее Петропавловск-Камчатского. Жертв и разрушений не было.