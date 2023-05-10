Школу в Пестрецах в Татарстане отремонтируют за 300 млн рублей
На капитальный ремонт школы № 1 в Пестрецах в Татарстане направили 300 млн рублей. Об этом замруководителя исполкома Пестречинского района Рамиль Шайхутдинов рассказал ИА «Татар-информ».
«В начальном блоке выполнены работы по кровле, завершаются по инженерным сетям — по электрике, слаботочке, отоплению, канализация пока остается в работе. Параллельно идет предчистовая отделка», — сообщил Шайхутдинов.
Строители уже обшили здание гипсокартоном и занялись шпатлеванием стен. Остается выполнить работы на цокольном этаже, доштукатурить некоторые участки и зашпатлевать. После этого рабочие приступят к покраске.
Полностью завершить капремонт школы № 1 планируется к началу учебного года.
В конце марта сообщалось, что власти Татарстана выделили 881 млн рублей на ремонт школьных пищеблоков. Всего планируется отремонтировать 143 объекта.