В Москве две девочки пострадали из-за наезда электросамоката
В Москве в парке имени Горького неизвестные сбили на электросамокатах двух девочек, сообщает источник «Известий» 10 мая.
Инцидент произошел днем ранее, 9 мая. Известно, что пострадавшим было пять и восемь лет, обе были доставлены в больницу из-за полученных травм. Одна из девочек получила гематому на лбу, другая — травму грудной клетки и руки.
Правоохранительные органы проверяют оба случая.
Ранее, 2 мая, 24-летний мужчина на электросамокате сбил ребенка 2021 года рождения, гулявшего в сопровождении мамы. Происшествие произошло в Юго-Западном административном округе столицы. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.
Прокуратура взяла на контроль расследование дела.
4 мая председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал идею председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса об ограничении мест использования электросамокатов. Отмечается, что предложенная инициатива предполагает запрет на использование электросамокатов на улицах городов за исключением специально отведенных мест.