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В Москве две девочки пострадали из-за наезда электросамоката

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В Москве в парке имени Горького неизвестные сбили на электросамокатах двух девочек, сообщает источник «Известий» 10 мая.

Инцидент произошел днем ранее, 9 мая. Известно, что пострадавшим было пять и восемь лет, обе были доставлены в больницу из-за полученных травм. Одна из девочек получила гематому на лбу, другая — травму грудной клетки и руки.

Правоохранительные органы проверяют оба случая.

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Ранее, 2 мая, 24-летний мужчина на электросамокате сбил ребенка 2021 года рождения, гулявшего в сопровождении мамы. Происшествие произошло в Юго-Западном административном округе столицы. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

Прокуратура взяла на контроль расследование дела.

4 мая председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал идею председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса об ограничении мест использования электросамокатов. Отмечается, что предложенная инициатива предполагает запрет на использование электросамокатов на улицах городов за исключением специально отведенных мест.

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