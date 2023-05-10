Водитель «КамАЗа» пострадал при столкновении с самосвалом в Татарстане
В Нижнекамске (Республика Татарстан) в результате столкновения грузовика с самосвалом пострадал мужчина. Об этом в пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили InKazan.ru.
Авария произошла 10 мая на территории промзоны. По предварительным данным, 51-летний водитель «КамАЗа» превысил скорость и выехал на встречку, где врезался в самосвал FAW J6.
От удара самосвал перевернулся, но его 36-летний водитель не пострадал. Травмы получил водитель «КамАЗа», его госпитализировали в центральную районную больницу.
По информации медиков, у мужчины сломана голень. Его жизни ничего не угрожает.
1 мая три фуры, легковая машина и «Газель» столкнулись на трассе в Воротынском районе Нижегородской области. Четыре человека погибли, двое были доставлены в больницы.