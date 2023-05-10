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Воздушная тревога объявлена в районе Тель-Авива второй раз за день

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Фото: Global Look Press/Gideon Markowicz-Jinipix
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Сирены воздушной тревоги второй раз за день звучат в районе Тель-Авива в Израиле. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в среду, 10 мая.

«Сирены прозвучали в Тель-Авиве и районе Гуш-Дана», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Заявляется также, что воздушная тревога объявлена в городе Ришон-ле-Цион, а также в районе Лахиса и сектора Газа.

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Ранее в этот же день сообщалось, что в районе Тель-Авива сработали сирены воздушной тревоги. Как отмечали израильские Telegram-каналы, воздушная тревога длилась полторы минуты. Сирены звучали в городах Сдерот, Ашкелон и Ашдод и в других поселениях на юге страны.

При этом палестинская сторона сообщает, что в результате израильских воздушных атак в течение последних двух суток в секторе Газа общее число погибших среди палестинцев по меньшей мере составляет 14 человек, среди которых четыре ребенка.

В ночь на 9 мая стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по объектам группировки «Исламский джихад» (признана террористической в РФ и запрещена) в секторе Газа. Тогда сообщалось о 20 пострадавших.

Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина надеется создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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