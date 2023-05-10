Реклама
Прямой эфир
Мир
В США назвали способ для Зеленского сохранить свою репутацию
Мир
В Белом доме анонсировали ежедневные встречи с конгрессом по недопущению дефолта
Авто
Активисты сорвали конференцию Volkswagen с помощью торта
Мир
Воздушная тревога объявлена в районе Тель-Авива второй раз за день
Общество
В МЧС сообщили о ликвидации крупных пожаров в трех регионах Урала
Мир
Военный комитет НАТО указал на отсутствие обсуждения поставок самолетов Киеву
Общество
В Ассоциации медсестер разъяснили инициативу о передаче им обязанностей врачей
Мир
СМИ сообщили о планах Чехии передать Украине два комплекса ПВО «Куб»
Политика
Вызванному в МИД РФ поверенному в делах Польши вручена нота протеста
Общество
Экс-генерал Сугробов попросил об УДО
Мир
Найдены очередные доказательства о причастности семьи Байдена к финансовым преступлениям
Экономика
Стоимость газа в Европе опустилась ниже $400 за тысячу кубометров
Мир
Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию

В Белом доме анонсировали ежедневные встречи с конгрессом по недопущению дефолта

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встречи специалистов аппаратов администрации президента США и конгресса по недопущению дефолта будут идти ежедневно. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в среду, 10 марта.

«Что касается встреч специалистов, то сотрудники аппаратов лидеров конгресса и сотрудники Белого дома будут встречаться каждый день до встречи в пятницу», — сказала она.

Пресс-секретарь также добавила, что президент США Джо Байден не ведет переговоров с конгрессом о повышении потолка госдолга, переговоры идут по бюджету.

«Мы не ведем переговоров о потолке госдолга, мы этим не занимаемся. Это должно быть сделано без условий, мы очень четко об этом говорили», — сообщила Жан-Пьер.

Слон, осел и долговая расписка: США вновь достигли потолка госдолга
Демократы и республиканцы открывают сезон торгов вокруг темы лимита заимствований

Ранее в этот же день кандидат экономических наук Владимир Григорьев отметил, что вероятность дефолта в Соединенных Штатах Америки очень невысока, но можно предположить, что республиканцы пойдут на это для ослабления демократов. Он допустил ситуацию, при которой республиканцы откажутся от обычной модели поведения и не станут поднимать планку госдолга, чтобы ослабить президента страны и свалить демократов.

За день до этого американский лидер заявил, что не исключает вероятность краткосрочного повышения потолка американского госдолга. Он также сказал, что возможный дефолт станет разрушительным для экономики США.

7 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американскую экономику могут ждать серьезные последствия, если американский конгресс не повысит потолок госдолга. Йеллен отметила, что если конгресс не выполнит своих обязательств, то «хороших вариантов просто нет».

В конце апреля палата представителей американского конгресса приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. Документ предусматривает повышение потолка госдолга страны на $1,5 трлн и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно.

Ранее в том же месяце Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023