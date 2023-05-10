В Белом доме анонсировали ежедневные встречи с конгрессом по недопущению дефолта

Встречи специалистов аппаратов администрации президента США и конгресса по недопущению дефолта будут идти ежедневно. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в среду, 10 марта.

«Что касается встреч специалистов, то сотрудники аппаратов лидеров конгресса и сотрудники Белого дома будут встречаться каждый день до встречи в пятницу», — сказала она.

Пресс-секретарь также добавила, что президент США Джо Байден не ведет переговоров с конгрессом о повышении потолка госдолга, переговоры идут по бюджету.

«Мы не ведем переговоров о потолке госдолга, мы этим не занимаемся. Это должно быть сделано без условий, мы очень четко об этом говорили», — сообщила Жан-Пьер.

Ранее в этот же день кандидат экономических наук Владимир Григорьев отметил, что вероятность дефолта в Соединенных Штатах Америки очень невысока, но можно предположить, что республиканцы пойдут на это для ослабления демократов. Он допустил ситуацию, при которой республиканцы откажутся от обычной модели поведения и не станут поднимать планку госдолга, чтобы ослабить президента страны и свалить демократов.

За день до этого американский лидер заявил, что не исключает вероятность краткосрочного повышения потолка американского госдолга. Он также сказал, что возможный дефолт станет разрушительным для экономики США.

7 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американскую экономику могут ждать серьезные последствия, если американский конгресс не повысит потолок госдолга. Йеллен отметила, что если конгресс не выполнит своих обязательств, то «хороших вариантов просто нет».

В конце апреля палата представителей американского конгресса приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. Документ предусматривает повышение потолка госдолга страны на $1,5 трлн и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно.

Ранее в том же месяце Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.