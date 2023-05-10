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Укладку покрытия на Троицком мосту в Пскове завершат в течение недели

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В Пскове в течение ближайшей недели планируется завершить укладку финишного слоя дорожного покрытия на Троицком мосту. Об этом первый замглавы горадминистрации Ирина Иванова сообщила в прямом эфире радио «ПЛН FM».

«На 10 дней закрыли Троицкий мост, но мы видим, что на Ольгинском мосту подрядчик справился быстрее, поэтому и тут мы надеемся, что, если погода позволит, он завершит устройство финишного слоя в течение 5–7 дней», — сказала Ирина Иванова.

На обеих переправах работает ООО «Строительная компания «Балтийский берег», уточняет Псковская Лента Новостей. Согласно контракту, завершить ремонт необходимо до 31 июля 2023 года.

Между тем глава города Борис Елкин рассказал Псковскому агентству информации, что финалом работ на Троицком мосту станет архитектурная подсветка. Также на завершающем этапе будет выполнено благоустройство территории под сооружением.

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