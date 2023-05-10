Житель Ярославля погиб в результате конфликта с подростком

В Ярославле мужчина погиб после конфликта с подростком. Об этом телеканал «360» сообщает в среду, 10 мая, со ссылкой на источник в экстренных службах.

На улице завязалась потасовка. Подросток несколько раз ударил мужчину и уронил его на землю. Когда тот попытался встать, несовершеннолетний нанес еще один удар — ногой в голову, после чего мужчина ударился о твердый предмет и скончался. По предварительным данным, после происшествия подросток скрылся.

Следственный комитет (СК) по Ярославской области возбудил дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть».

У погибшего остались жена и маленький сын.

Ранее, 5 мая, жителя Пензы осудили на восемь лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью матери, повлекшее смерть по неосторожности. Он объяснил, что избил мать до смерти «за испорченное детство».