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Около 400 человек пострадали от клещей в Тамбовской области

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В Тамбовской области с начала весны от клещей пострадало около 400 человек. Об этом региональное управление Роспотребнадзора сообщает в среду, 10 мая.

«По данным оперативного мониторинга, по состоянию на 8 мая 2023 года в медорганизации обратилось 387 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 142 ребенка. Пострадавшим организована экстренная профилактика и медицинское наблюдение», — говорится в сообщении ведомства.

В лаборатории доставлено и исследовано 325 экземпляров клещей. Клещевой боррелиоз выявили у 61 из них, гранулоцитарный анаплазмоз человека подтвержден в восьми случаях, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Исследования проводятся негосударственными организациями в соответствии с заключенными с медучреждениями контрактами.

В этот же день в пресс-службе Роспотребнадзора привели данные по стране в целом. По состоянию на 18-ю неделю 2023 года в медицинские организации в связи с укусами клещей обратилось более 41 тыс. человек.

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