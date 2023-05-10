Около 400 человек пострадали от клещей в Тамбовской области
В Тамбовской области с начала весны от клещей пострадало около 400 человек. Об этом региональное управление Роспотребнадзора сообщает в среду, 10 мая.
«По данным оперативного мониторинга, по состоянию на 8 мая 2023 года в медорганизации обратилось 387 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 142 ребенка. Пострадавшим организована экстренная профилактика и медицинское наблюдение», — говорится в сообщении ведомства.
В лаборатории доставлено и исследовано 325 экземпляров клещей. Клещевой боррелиоз выявили у 61 из них, гранулоцитарный анаплазмоз человека подтвержден в восьми случаях, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».
Исследования проводятся негосударственными организациями в соответствии с заключенными с медучреждениями контрактами.
В этот же день в пресс-службе Роспотребнадзора привели данные по стране в целом. По состоянию на 18-ю неделю 2023 года в медицинские организации в связи с укусами клещей обратилось более 41 тыс. человек.