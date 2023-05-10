СМИ сообщили о планах Чехии передать Украине два комплекса ПВО «Куб»

Чехия планирует передать Украине два зенитно-ракетных комплекса «Куб» и ракеты к ним. Об этом 10 мая заявил президент страны Петр Павел.

Как передает издание irozhlas, Павел подчеркнул, что Чехия продолжает помогать Украине. Он упомянул, что его войска вскоре передадут стране две системы противовоздушной обороны «Куб».

Президент Чехии объявил, что страна в качестве поддержки Украины может рассмотреть также другие варианты.

«Это могут быть отремонтированные танки, боевые машины, которые ремонтируются на наших заводах и постепенно доставляются в Украину. Также стоит задуматься о том, могли бы мы предоставить Украине наши самолеты Л-159 с определенным видением и перспективой перевооружения. Даже они, как самолеты непосредственной боевой поддержки, могли бы существенно помочь Украине в контрнаступлении», — заявил Павел.

Пользователи Twitter 30 апреля осудили президента Чехии Петра Павела, который оставил послание для РФ на украинской военной технике. Ранее чешский лидер выложил фото, на котором он пишет маркером «Уходи домой, Россия» на технике Вооруженных сил (ВСУ).

Павел 28 апреля сообщил на переговорах в Киеве, что Чехия собирается в дальнейшем открыть на украинской территории производство вооружения.

27 апреля стало известно о планах Чехии обучать пилотов гражданской авиации Украины. В 2023 году на чешской территории должны пройти подготовку до 25 украинских летчиков. На их обучение будет выделено 22 млн крон (около $1,1 млн). Если проект будет признан успешным, то чешские власти могут его продлить на 2024 и 2025 годы.

Чехия наряду с другими странами Запада усилила поддержку Украины на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, которую Россия проводит с 24 февраля 2022 года.