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Вызванному в МИД РФ поверенному в делах Польши вручена нота протеста

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В МИД РФ вызван временный поверенный в делах Польши Яцек Щлядевский, ему вручена нота протеста из-за провокации на кладбище советских воинов в Варшаве. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства в среду, 10 мая.

«В День Победы <…> при сознательном бездействии польских властей была сорвана традиционная церемония возложения венков в память о советских воинах, отдавших жизни за спасение Европы от нацизма. Этот вопиющий акт стал очередным звеном в цепи провокационных шагов Варшавы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что польскому дипломату было заявлено, что «развязанная Варшавой разнузданная антироссийская вакханалия вышла за рамки принципов общения соседних государств».

Уточняется также, что адекватные ответные меры «не заставят себя долго ждать». При этом российская сторона оставляет за собой право выбора времени и характера встречных действий.

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Инцидент, о котором идет речь, произошел 9 Мая. Агрессивно настроенная толпа преградила послу РФ Сергею Андрееву путь, когда он попытался возложить цветы к мемориалу советских воинов на кладбище. Из-за враждебного поведения собравшихся послу не удалось возложить венок и пришлось покинуть мемориал. Однако давлению дипломат не поддался и георгиевскую ленту не снял.

Сразу после инцидента Андреев сообщил журналистам, что не пострадал из-за действий толпы. Вместе с тем он назвал случившееся безобразием и нарушением общественного порядка.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решительный протест в адрес Польши будет не единственной контрмерой в ответ на данный враждебный акт.

Это не единственный случай, когда в Польше происходило нападение на российского посла. 9 мая 2022 года Андреева облили краской во время возложения цветов на мемориальном кладбище.

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