Пассажиры рейса Qatar Airways на Бали пострадали при сильной турбулентности

Несколько пассажиров рейса Qatar Airways, следовавшего из Дохи на Бали, пострадали при сильной турбулентности. Об этом сообщается на портале One Mile at a Time в среду, 10 мая.

Отмечается, что из-за инцидента самолет был перенаправлен в Бангкок, где успешно приземлился.

«Qatar Airways подтвердила, что из-за серьезной турбулентности несколько человек на борту получили травмы, им окажут медицинскую помощь в Бангкоке», — говорится в сообщении.

Предположительно, турбулентность произошла над Бенгальским заливом. В итоге самолет провел в воздухе чуть менее шести часов.

В конце марта десять человек пострадали при сильной турбулентности на рейсе Ангола – Лиссабон. Сообщалось, что во время обеда, когда пассажирам раздавали подносы с едой и напитками, самолет стало сильно трясти. На видео можно рассмотреть последствия тряски: повреждения салона, рассыпанные пищевые наборы, стаканчики для воды.

По словам очевидцев, во время инцидента в потолке самолета образовалась трещина, а предметы летали по салону.