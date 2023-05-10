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Стоимость газа в Европе опустилась ниже $400 за тысячу кубометров

Биржа ICE: стоимость газа в Европе опустилась ниже $400 за 1 тыс. куб. м впервые с июля 2021 года
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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Стоимость газа в Европе опустилась ниже $400 за 1 тыс. куб. м впервые с июля 2021 года. Об этом стало известно в ходе торгов на лондонской бирже ICE в среду, 10 мая.

Согласно данным, стоимость фьючерсов за июнь 2023 года на газ по индексу нидерландского газового хаба TTF опускалась ниже отметки в $400.

В нижней точке цена достигала $398,1 за 1 тыс. куб. м.

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Ранее, 27 апреля, издание The Wall Street Journal заявило, что ограничения на поставку сжиженного природного газа (СПГ) приведут к росту цен на природный газ.

В тот же день президент России Владимир Путин также отметил, что мировые цены на природный газ будут расти.

Ранее, 25 апреля, Европейская комиссия (ЕК) сообщила о запуске процесса совместных закупок газа среди стран Европейского союза (ЕС). Это назвали «ключевым шагом к наполнению газовых хранилищ к следующей зиме и переговорам о более выгодных ценах с международными партнерами».

18 апреля в ПАО «Газпром» предрекли столкновение Европы с серьезными трудностями при восполнении запасов газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) к следующей зиме из-за политического решения отказаться от импорта газа из России.

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