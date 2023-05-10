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Расселение аварийного жилья завершили в четырех муниципалитетах Заполярья

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Четыре муниципалитета Мурманской области выполнили программу расселения аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом сообщает оператор программы ППК «Фонд развития территорий».

Всего в программе участвуют 10 муниципалитетов Мурманской области. Завершили расселение Кировск, Кандалакша, Полярные Зори и Печенгский округ. В оставшихся муниципалитетах планируют переселить людей из аварийного жилья до 1 сентября 2024 года.

Как уточняет ИА «Би-порт», в Зеленоборском, к примеру, сейчас ведется строительство нового дома площадью 1,4 тыс. кв. м. Он будет рассчитан на 30 квартир, их все передадут участникам программы переселения.

По данным регионального минстроя, строители уже завершили работы по устройству плиты фундамента с гидроизоляцией. Ведется армирование стен подвала.

С 2019 года в Мурманской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» из аварийного жилфонда переселили около 3 тыс. человек.

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