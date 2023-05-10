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Профессор РАН назвала рассвет самым частым временем для инфарктов

Профессор Клейменова: инфаркты чаще всего происходят в 4-5 часов утра
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Кряжев
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Профессор, главный научный сотрудник лаборатории 403 Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Наталья Клейменова сообщила 10 мая в интервью «Газете.Ru», что вероятность инфаркта при магнитной буре повышается на рассвете, в 4–5 часов утра.

«Большую роль играют колебания магнитного поля. Не просто уменьшение магнитного поля, которое зачастую происходит при магнитной буре, а именно колебания. <…> Когда в магнитном поле в течение магнитной бури возникают колебания с периодами 1–2 секунды — а это совпадает с ритмом нашего сердца, — то у больных людей могут возникнуть проблемы в виде инсультов и инфарктов», — пояснила специалист.

Как отметила Клейменова, в летнее время эти колебания не сказываются на человеке практически никак. Однако в декабре вероятность совпадения времен появления колебаний с временем жалобы на инфаркты сердца возрастает.

В материале газеты сказано, что магнитные бури влияют на сердечно-сосудистую систему лишь у ослабленных, больных организмов. Здоровых людей это почти никак не касается, обратила внимание врач.

«Были [проведены] эксперименты с солдатами и матросами на разных широтах: и в экваторе, и на севере. Ученые пытались установить влияние магнитных возмущений — никаких изменений ни в крови, ни в поведении не нашли», — подчеркнула Клейменова.

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5 декабря прошлого года доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев предупредил, что частым симптомом инфаркта является боль в области сердца, однако диагноз может дать о себе знать через боль в области желудка. Другая атипичная форма инфаркта может проявляться болью в области лопаток или в области спины — люди зачастую связывают такие ощущения с тем, что их продуло, либо диагностируют у себя остеохондроз.

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