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Ремонт дворовых территорий по нацпроекту стартовал в Барнауле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Барнауле (Алтайский край) приступили к ремонту дворовых территорий, попавших в нацпроект «Жилье и городская среда». Об этом 10 мая сообщает altapress.ru со ссылкой на городскую администрацию.

По словам мэра Вячеслава Франка, в 2023 году планируется привести в порядок 63 двора. Большая их часть расположена около домов в Индустриальном и Ленинском районах.

Финансирование превышает 320 млн рублей. Средства выделяются из федерального, регионального и городского бюджетов. Средства собственников составят еще 20 млн рублей. На них намерены оборудовать детские и спортивные площадки в 57 дворах и контейнерные площадки в 13 дворах, а также установить ограждение у 26 домов.

Завершить работы подрядчик должен в сентябре, если погода не внесет свои коррективы.

Нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется с 2017 года. За шесть лет в Барнауле привели в порядок 500 дворов.

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