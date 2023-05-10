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Виктор Бут подаст в суд на создателей сиквела к фильму «Оружейный барон»

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Российский предприниматель Виктор Бут подаст в суд на создателей сиквела к фильму «Оружейный барон». Об этом он рассказал «Известиям» 10 мая.

«Я недоумеваю по поводу идеи Голливуда снимать продолжение «Оружейного барона», хотя, конечно, понятно, кому это выгодно: тем же людям в США, которые стояли за всей кампанией клеветы в мой адрес и за провокацией в отношении России. Теперь у них в планах повторить свою грязную пропагандистскую схему», — отметил предприниматель.

Бут при помощи своего американского адвоката намерен остановить съемки фильма и взыскать с его авторов материальную компенсацию. Эти средства, по его словам, будут направлены на поддержку семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

О планирующемся сиквеле накануне написало издание Empire. Николас Кейдж продолжит сниматься в роли Юрия Орлова. По информации журнала, в фильме главный герой узнает, что у него есть сын Антон, который в дальнейшем решит собрать армию наемников.

Фильм «Оружейный барон», в котором главный герой торгует оружием, вышел в 2005 году. Предприниматель Бут считает, что первая часть фильма фактически легла в основу ложного обвинения, по которому он более 14 лет отбывал заключение в американской тюрьме. В дни процесса над Бутом фильм демонстрировался по основным телевизионным каналам США.

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8 декабря прошлого года Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков.

В марте 2008 года предприниматель был арестован в Таиланде по запросу американских властей и через два года экстрадирован в Соединенные Штаты Америки. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Свою вину россиянин не признал.

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