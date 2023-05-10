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Европарламент призвал ЕС пересмотреть финансовую помощь Сербии
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Европарламент призвал ЕС пересмотреть финансовую помощь Сербии

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Фото: TASS/EPA/JULIEN WARNAND
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Депутаты Европарламента (ЕП) призвали в среду, 10 мая, Евросоюз (ЕС) пересмотреть финансовую помощь, оказываемую Сербии, в случае продолжения высказывания пророссийской позиции государственными СМИ и властями республики.

«Депутаты Европарламента хотят, чтобы ЕС пересмотрел объем своей финансовой помощи Сербии, если поддержка антидемократической политики продолжится, и призывают Еврокомиссию (ЕК) обеспечить, чтобы все расходы ЕС полностью соответствовали собственным стратегическим целям и интересам», — говорится в распространенном сообщении ЕП.

Депутаты также выразили обеспокоенность снижением общественной поддержки вступления Сербии в Евросоюз. Они посчитали это результатом антиевропейской и пророссийской риторики, которая распространяется через государственные СМИ и властями.

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Накануне президент Сербии Александр Вучич рассказал в эфире телеканала Happy, что по прибытии в страну представители Запада начинают разговор не с приветствия, а с призывов к антироссийским санкциям. Он добавил, что в ответ на такие призывы желает «всего наилучшего», подчеркивая, что суть предложения ему понятна.

28 апреля комитет по внешней политике Европарламента принял доклад Владимира Бильчика по Сербии за 2022 год, в котором он, в частности, раскритиковал нежелание Сербии вводить санкции против России. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что доклад евродепутата является вмешательством во внутренние дела республики.

25 апреля сербский депутат от партии «Двери» Иван Костич заявил «Известиям», что вскоре вся сербская общественность будет открыто поддерживать политику России в отношении Украины.

20 апреля Вучич в эфире канала Prva TV заявил, что конфликт на Украине показал всему миру лицемерие Запада. Представители НАТО регулярно призывают Сербию стать частью альянса, так как, по их мнению, Россия поставит всех под угрозу, добавил он.

Еще 24 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по теме давления западных стран на дружественные России государства. Так, Москва с пониманием относится к действиям союзников по поводу запрета на обход антироссийских санкций. По словам пресс-секретаря, страны-партнеры сами говорят об угрозах, которые поступают им от стран Запада за нежелание вводить ограничительные меры против РФ.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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