Два человека пострадали при столкновении легковушек в Саратовской области

В Балашовском районе Саратовской области в результате столкновения легковых автомобилей пострадали два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в среду, 10 мая, в 17:10 на 218-м км автодороги Пенза — Балашов — Михайловка. Столкнулись внедорожник Chevrolet Niva, за рулем которого находился 60-летний мужчина, и «Лада Гранта» под управлением 36-летнего мужчины.

В результате ДТП оба водителя получили травмы. Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», мужчины были доставлены в больницу.

В этот же день ГИБДД региона озвучила итоги очередного рейда «Нетрезвый водитель», который прошел в праздничные выходные. Инспекторы выявили 33 человек, севших за руль в состоянии опьянения. Один из них был задержан за подобное нарушение повторно, теперь его привлекут к ответственности по ст. 264 УК РФ. Семеро автомобилистов отказались проходить медосвидетельствование.