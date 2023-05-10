Rzeczpospolita: Польша изъяла у посольства и торгпредства России $1,2 млн

Власти Польши изъяли со счетов российского посольства и торгового представительства более $1,2 млн. Об этом написала в среду, 10 мая, газета Rzeczpospolita.

Отмечается, что счета торгпредства и посольства РФ были заблокированы сразу после начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале прошлого года.

«Более года назад польская прокуратура заблокировала почти 800 тыс. злотых ($192,7 тыс.) и более $912 тыс. на банковских счетах российского посольства. Недавно прокуратура изменила форму обеспечения — она ​​сочла эти средства вещественными доказательствами на следствии и перечислила на свой счет», — говорится в материале.

Ранее, 26 апреля, глава российской дипмиссии в Польше Сергей Андреев заявил, что посольство РФ получило уведомление от польской прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры. Он отметил, что после этого банк Santander сообщил о прекращении сотрудничества с посольством и закрыл счета.

Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Варшаве стоит готовиться к ответной реакции Москвы.

В свою очередь, депутат Госдумы Олег Морозов охарактеризовал эту ситуацию как политический «гоп-стоп». По его словам, это не просто нарушение Венской конвенции и международного права, а фактически нападение на Россию, захват имущества страны. Он указал на то, что после снятия денег уровень дипотношений с Польшей стоит понизить до временного поверенного, а здание польского посольства в Москве арестовать.

На следующий день Андреев назвал изъятие денег со счетов посольства России нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Счета российского посольства были заморожены Варшавой по подозрению в том, что они могут якобы быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.