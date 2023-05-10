Российские космонавты выйдут в открытый космос 12 мая

Следующий выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина запланирован на 12 мая. Орбитальный экипаж уже провел техническую подготовку к работе. Этой весной и летом участники экспедиции на МКС должны завершить интеграцию нового модуля «Наука» в российский сегмент, передает телеканал «Известия». Предыдущий выход в открытый космос состоялся 3 мая в 11 часов вечера по московскому времени, россияне провели за пределами станции 7 часов 10 минут. Неделю назад Прокопьев и Петелин с помощью манипулятора ERA перенесли на модуль «Наука» шлюзовую камеру.

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