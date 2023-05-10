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В Крыму поймали ранее скрывшегося пьяного водителя «Жигулей»

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В Крыму поймали нетрезвого водителя легковушки, который пытался уйти от преследования инспекторов ДПС. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД в среду, 10 мая.

Инцидент произошел ранним утром. Сотрудники ГИБДД потребовали от водителя автомобиля «ВАЗ-2110» остановиться для проверки документов, но он не подчинился. Пытаясь скрыться, мужчина ехал на высокой скорости и создавал угрозу для других участников дорожного движения. Полицейские применили табельное оружие, но правонарушителю всё же удалось уйти от погони.

Мужчину задержали в тот же день, пишет ИА «Крыминформ». Его «Жигули» обнаружили в районе одного из пляжей в селе Прибрежном. 33-летний житель Сакского района признался, что находился за рулем легковушки в состоянии опьянения и поэтому не остановился.

В отношении нарушителя составили административные протоколы по ст. 12.8, 12.25 и 19.3 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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