Более 500 человек пострадали от укусов клещей в Липецкой области

В Липецкой области с начала сезона от клещей пострадало более 500 человек. Об этом региональное управление Роспотребнадзора сообщает 10 мая в соцсети «ВКонтакте».

«На 4 мая 2023 года по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились 529 человек. Среди пострадавших 241 ребенок (45,6%)», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет LipetskMedia, случаи укусов зафиксированы на всех административных территориях региона. В природных условиях отмечено 18,5% случаев, на приусадебных участках и территорий частных домовладений — 67,1%.

В лаборатории для исследования были направлены 478 клещей, пишет GOROD48. Возбудитель клещевого боррелиоза выявлен у 60 из них, гранулоцитарного анаплазмоза человека — у 37. Еще четыре клеща оказались инфицированы возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека.

В этот же день в пресс-службе Роспотребнадзора привели данные по стране в целом. По состоянию на 18-ю неделю 2023 года более 41 тыс. человек обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей.