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«Москвич» снизил ставки по кредитам для покупателей

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Российский производитель «Москвич» представил клиентам новые выгодные условия для приобретения автомобилей. Об этом пресс-служба завода «Москвич» сообщает в среду, 10 мая, в своем Telegram-канале.

По данным источника, уже с 15 мая покупатели могут получить новые выгодные предложения со сниженными кредитными ставками и ежемесячными платежами для приобретения «Москвичей» в одном из российских банков. Кредитные программы можно оформить в официальных дилерских центрах компании.

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Генеральный директора завода «Москвич» Дмитрий Пронин отметил, что для компании очень важно обеспечить высокий уровень обслуживания и сервиса, в том числе с финансовой точки зрения, чтобы процесс покупки автомобиля был максимально комфортным для клиента.

28 апреля стало известно, что седан С-класса «Москвич 6» начнут собирать в июле-августе этого года, а продажи автомобиля стартуют в сентябре. Это будет вторая модель в линейке «Москвичей». В настоящее время завод производит два кроссовера: бензиновый «Москвич 3», а также электрический «Москвич 3е». Стоимость модели с двигателем внутреннего сгорания варьируется от 1 970 000 до 2 035 000 рублей.

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