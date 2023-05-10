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Путин дал поручения по строительству объекта навигации ТОФ на Сахалине

Путин поручил рассмотреть возможность строительства объекта навигационной системы ТОФ на Сахалине
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота (ТОФ) на Сахалине, сообщается 10 мая на сайте Кремля.

«Рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива (остров Сахалин) и передачи маяка Анива в собственность Сахалинской области», — говорится в поручении главы государства.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля.

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В апреле прошла проверка боеготовности ТОФ. В ней приняли участие более 25 тыс. военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок.

По данным источников «Известий», в ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота впервые была протестирована обновленная система обороны Камчатки. В итоге она показала высокую надежность и эффективность при отражении потенциальных ударов по побережью как с воздуха, так и с моря.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 апреля заявлял, что внезапная проверка ТОФ — это поддержание необходимого уровня боеготовности вооруженных сил. Он подчеркивал, что данное мероприятие не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток.

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