Во время майских праздников в Москве поженилось около 1,1 тыс. пар

В Москве во время майских праздников поженилось около 1,1 тыс. пар. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале в среду, 10 мая.

«Самым популярным для свадеб в эти дни стало 5 мая — из-за красивого сочетания цифр 05.05. В этот день было создано порядка 400 новых семей. Треть из них выбрала выездные локации в рамках проекта «Новые адреса счастья». Торжественные церемонии прошли: в башнях «Око» и «Федерация» делового центра «Москва-Сити»; на стадионе «Спартак»; в усадьбах Муравьевых-Апостолов, Васильчиковых и других местах», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Собянин отметил, что в новом свадебном сезоне 2023 года впервые можно было пожениться на открытом воздухе с видом на панораму столицы и спорткомплекс «Лужники» на Московской канатной дороге, передает НСН. После церемонии пары с фотографом могли бесплатно прокатиться на фуникулере.

Мэр добавил, что уже более 27 тыс. пар запланировали пожениться с мая по сентябрь, сообщается на сайте aif.ru.

26% из них подали заявления на выездные площадки города, пишет «Москва 24».

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