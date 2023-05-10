Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию
Экономика
Курс евро опустился ниже 84 рублей впервые с 3 апреля
Мир
Генконсульства Германии в городах РФ прекратят прием заявлений россиян на визы
Политика
В ГД назвали провокацией удаление зрителей с ЧМ по дзюдо за георгиевские ленты
Армия
Минобороны заявило о продолжении боев на западных окраинах Артемовска
Общество
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров
Мир
Украина запросила у Бразилии покупку 450 бронетранспортеров
Экономика
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 76 рублей
Мир
Захарова заявила о намерениях НАТО закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Экономика
Аналитик спрогнозировала рецессию в США в III квартале
Мир
МИД РФ порекомендовал россиянам оценивать возможные риски при поездке в Литву
Мир
Европарламент призвал ЕС пересмотреть финансовую помощь Сербии
Общество
В РФ в 2022 году предотвратили 22 попытки нападений на школьников и учителей

Более 41 тыс. россиян пострадали от укусов клещей с начала 2023 года

Роспотребнадзор: от укусов клещей с начала 2023 года пострадало более 41 тыс. россиян
0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По состоянию на 18-ю неделю 2023 года более 41 тыс. человек обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В медицинские организации в связи с укусами клещей обратились 41,3 тыс. человек. Продолжают выявляться случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что привито от клещевого вирусного энцефалита 2,02 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито около 1,67 млн. Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек.

«Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 38%, зарегистрировано 26,3 тыс. случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма «Омикрон», — добавили в Роспотребнадзоре.

Там также сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей снизилась на 14,6%, зарегистрировано 516 тыс. случаев. Доля вирусов гриппа в структуре циркулирующих респираторных вирусов продолжает снижаться и на сегодняшний день составляет 17,3%.

«Дачники стали основной группой риска по клещевому энцефалиту»
Эпидемиолог Роспотребнадзора Людмила Карань — о первых зафиксированных случаях, лечении и последствиях болезни

20 апреля директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест» кандидат медицинских наук Любовь Станкевич 20 апреля рассказала «Известиям» о симптомах и последствиях риккетсиозов — группы заболеваний, которые клещи передают гораздо чаще, чем энцефалит. К ним, в частности, относятся: покраснение на месте укуса клеща, сыпь и лихорадка, слабость, увеличение лимфоузлов, озноб и повышение температуры вплоть до 40 градусов из-за общей интоксикации организма.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023