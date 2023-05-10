Более 41 тыс. россиян пострадали от укусов клещей с начала 2023 года

По состоянию на 18-ю неделю 2023 года более 41 тыс. человек обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В медицинские организации в связи с укусами клещей обратились 41,3 тыс. человек. Продолжают выявляться случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что привито от клещевого вирусного энцефалита 2,02 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито около 1,67 млн. Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек.

«Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 38%, зарегистрировано 26,3 тыс. случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма «Омикрон», — добавили в Роспотребнадзоре.

Там также сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей снизилась на 14,6%, зарегистрировано 516 тыс. случаев. Доля вирусов гриппа в структуре циркулирующих респираторных вирусов продолжает снижаться и на сегодняшний день составляет 17,3%.

20 апреля директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест» кандидат медицинских наук Любовь Станкевич 20 апреля рассказала «Известиям» о симптомах и последствиях риккетсиозов — группы заболеваний, которые клещи передают гораздо чаще, чем энцефалит. К ним, в частности, относятся: покраснение на месте укуса клеща, сыпь и лихорадка, слабость, увеличение лимфоузлов, озноб и повышение температуры вплоть до 40 градусов из-за общей интоксикации организма.